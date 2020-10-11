В регионе фиксируют вспышки заболеваемости коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последнее время в Самарской области зафиксированы восемь случае групповой заболеваемости коронавирусом. Об этом на радио КП-Самара рассказала руководитель Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова. По ее словам, проблема коснулась двух школ региона: в Октябрьске уже удалось вспышку локализовать, всех больных отделить от общего коллектива и занятия здесь продолжаются в очном режиме. А вот в Кинель-Черкасском районе пока что работа по выявлению всех заболевших продолжается.

- У нас были в двух школах очаги групповой заболеваемости, одна школа снята с контроля, обследованы все контактные. Заболеваемость не пошла дальше, путем точечной локализации удалось нормализовать процесс, сейчас там очное обучение. Теперь важно, чтобы соблюдались санитарные правила, - отметила Светлана Архипова.

Также по словам руководителя ведомства групповая заболеваемость была зафиксирована в двух социальных учреждениях: это дом престарелых в Самаре и пансионат в одном из районов губернии, одном госоргане, двух медицинских организациях и одном учреждении благотворительности. В большинстве случаев, в группу заболевших оказываются вовлечены люди пожилого возраста.

- Также хочу отметить, что постоянному тестированию подлежат медицинские работники, мы их профилактически тестируем и выявляем лиц, которые пока не имеют клинических проявлений и нам удается заранее их вывести из лечебного процесса и предотвратить заражение, - уточнила Светлана Архипова.

Разговор с главным санитарным врачом региона слушайте на радио КП-Самара 98,2 FM в понедельник, 12 октября, в 18.03.