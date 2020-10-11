Смерть на дороге: в Самарской области водитель "Гранты" не справился с управлением

Машина вылетела в кювет, в это время внутри были два человека Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью 10 октября в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб 53-летний мужчина.

Как рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областной МВД, трагедия произошла в половине первого ночи на автодороге "Самара-Большая Черниговка-Александровка-Среднедольск".

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Гранта" не рассчитал скорость, в результате чего не справился с рулевым управлением, легковушка улетела в кювет, где опрокинулась.

Мужчина, сидевший за рулем, погиб на месте. В машине он был не один - с ним ехал 26-летний парень. Он, к счастью, выжил. Более того, когда его доставили в ближайшую больницу, медики осмотрели его, оказали первую помощь, после чего посчитали возможным отпустить его домой на амбулаторное лечение.

По факту ДТП в полиции назначили проверку, чтобы разобраться, что стало причиной аварии и можно ли было ее избежать.