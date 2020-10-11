Сезон домашних заготовок: в Самаре выросли цены на сахар

Специалисты посчитали, изменились ли цены на важные для каждого товары Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

"Самарастат" опубликовал свои наблюдения за изменениями цен в период с 29 сентября по 5 октября.

Из хороших новостей: в регионе в среднем на 2-3% подешевели овощи (картошка, капуста, лук, морковь), яблоки, молоко и творог, охлажденная курица и конфеты.

Не изменились цены на вареную колбасу, водку, а также тарифы на коммуналку и проезд в общественном транспорте.

Зато мониторинг выявил рост цен на свинину, говядину, крупы (рис, пшено, гречка), макароны, масло, яйца и сахар.

Последнее, возможно связано с сезоном заготовок: ведь чтобы полакомиться вареньем или джемом зимой, сделать его нужно как раз осенью. Основной урожай уже собран, но некоторые счастливчики еще продолжают запасаться ягодами и фруктами, а также варить компоты и готовить консервацию, чтобы пережить авитаминоз, который весной больно бьет по организму. Впрочем, вернутся ли цены на сахар к прежним показателям, пока не ясно.