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Сезон домашних заготовок: в Самаре выросли цены на сахар

Зато подешевели некоторые овощи
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Специалисты посчитали, изменились ли цены на важные для каждого товары

Специалисты посчитали, изменились ли цены на важные для каждого товары

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

"Самарастат" опубликовал свои наблюдения за изменениями цен в период с 29 сентября по 5 октября.

Из хороших новостей: в регионе в среднем на 2-3% подешевели овощи (картошка, капуста, лук, морковь), яблоки, молоко и творог, охлажденная курица и конфеты.

Не изменились цены на вареную колбасу, водку, а также тарифы на коммуналку и проезд в общественном транспорте.

Зато мониторинг выявил рост цен на свинину, говядину, крупы (рис, пшено, гречка), макароны, масло, яйца и сахар.

Последнее, возможно связано с сезоном заготовок: ведь чтобы полакомиться вареньем или джемом зимой, сделать его нужно как раз осенью. Основной урожай уже собран, но некоторые счастливчики еще продолжают запасаться ягодами и фруктами, а также варить компоты и готовить консервацию, чтобы пережить авитаминоз, который весной больно бьет по организму. Впрочем, вернутся ли цены на сахар к прежним показателям, пока не ясно.