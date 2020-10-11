В Самаре автомобиль "Скорой помощи" загорелся на ходу

Видеозапись с места событий опубликовали в паблике "Подслушано-Самара" Фото: принтскрин видео.

Сегодня днем в Самаре на полном ходу загорелся автомобиль "Скорой помощи". Видео ЧП было размещено в соцсетях и сразу же собрало множество откликов.

На видеозаписи видно, что водитель "Скорой" быстро сориентировался в ситуации: остановился, высадил коллег, которые были внутри, схватил огнетушитель. По видеозаписи не совсем ясно, был ли на момент ЧП внутри пациент.

Инцидент, судя по всему, произошел сегодня днем в районе пересечения улиц Авроры и Гагарина. События заснял водитель проезжавшей мимо машины. Движение на этом перекрестке в принципе обычно оживленное, а из-за горящей "Скорой" и вовсе образовалась пробка: автомобилистам пришлось осторожно объезжать опасный участок, гадая, может ли что-то взорваться внутри горящего автомобиля или нет.

- Машины уже не выдерживают нагрузок! - констатируют пользователи соцсетей и сетуют на то, то в регионе не мешало бы обновить автопарк "Скорой помощи" и "неотложек".

Официальной информации о причинах возгорания и возможных пострадавших ни от пожарных, ни от министерства здравоохранения пока не поступало.