В Самару снова вернулся электробус

В Самаре вновь выпустили на дороги электробус

В Самару снова вернули электробус. Он ходит по маршруту № 108 «Губернский рынок - Южный город» и с 12 октября 2020 года будет курсировать по расписанию. Об этом объявили в ТТУ Самары.

По данным ведомства, работа электробуса ориентировочно продлена до 31 октября 2020 года. Пока что он будет ходить по прежнему расписанию.

Электробус в областной столице эксплуатируют с начала года, его представил производитель для обкатки. Не все получается гладко: довольно часто рейс отменяли из-за погоды или неполадок транспортного средства. Однако специалисты замечали, что с оборудованием нужно просто научиться работать. А вот сделать вывод о том, способен ли электробус работать в наших погодных условиях, еще предстоит.