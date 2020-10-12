В Самарской области 7% работников считают, что «пенсионеры уже свое отработали»

Пенсионеры претендуют на зарплату в 30 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики hh.ru выяснили, готовы ли работодатели Самарской области трудоустраивать пенсионеров.

Как выяснилось, 66% работодателей готовы принимать пенсионеров, при этом 38% из них уже это делают, 28% готовы брать пенсионеров, но ни разу этого не делали. Не рассматривают кандидатов пенсионного возраста 34% работодателей.

Были опрошены и работники, 7% из которых отметили, что «пенсионеры уже свое отработали, нужно дать работать молодым». «Конечно, пенсионеры тоже должны иметь возможность зарабатывать и чувствовать себя полезными обществу», - сказали 28% работников. При этом 75% работников рассказали, что с коллегами пенсионного возраста их отношения такие же, как и с другими коллегами, а 12% признали отношения даже более теплыми.

Пенсионеры, которые ищут работу, претендуют на зарплату в 30 тыс. рублей, а к своим сильным сторонам относят более ответственный подход к работе, солидный опыт и знания, готовность быть наставником и передавать опыт коллегам.