Пошла волна: жителей Самары просят не ходить в офисы обслуживания «РКС-Самара»

Вопросы можно решить по телефону

Жителей Самары предупредили о новом порядке работы центров обслуживания клиентов «РКС-Самара». Теперь посетить их можно только по предварительной записи. Об этом сообщили в самой компании, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию.

Телефоны для записи:

- ул. Луначарского, 56 - 207-27-55;

- пр. Металлургов, 56 - 207-45-15;

- ул. Советской Армии, 146 - 207-27-58;

- Банковский переулок - 207-27-45;

- Бакинская, 22А - 207-27-50.

Также в компании напоминают, что передать показания приборов лучше через сайт или по телефону 207-25-40. Другие вопросы можно решить через колл-центр 207-25-40 и через виртуальную приемную.

Тех же, кто все-таки отправится в офис, просят обязательно надеть маску, воспользоваться дезинфицирующими средствами и ни в коем случае не предпринимать такие походы, если вы плохо себя чувствуете.