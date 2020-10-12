В Самаре на одной из остановок на Ново-Садовой отключат светофор

Пока светофор ремонтируют, водителей и пешеходов призывают быть бдительными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Ново-Садовой около остановки «Университет (Глазная больница)» отключат светофор, говорится в сообщении агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области (АСАДО).

Светофор будут чинить во вторник, 13 октября. Ремонтные работы начнутся в 10 утра и продолжатся, пока светофор не починят.

В АСАДО призывают водителей и пешеходов будь бдительными и внимательными. Этот участок дороги традиционно загружен, особенно в будние дни в утреннее время. Ради безопасности пешеходам можно будет воспользоваться светофором около ТЦ «МегаСити».