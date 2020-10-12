В клиниках медуниверситета в Самаре новый главврач

Новый главврач клиник Николай Измалков. Фото - Клиники СамГМУ

В понедельник, 12 октября, Николай Измалков стал главным врачом Клиник СамГМУ. Об этом сообщается на сайте клиник.

Измалков является доцентом, кандидатом медицинских наук. Он автор 36 печатных работ и одного патента. С прошлого года был первым заместителем главного врача клиник, ранее - директором АО «Медицина АльфаСтрахования» и заместителем директора Самарского филиала АО «Страховое общество газовой промышленности». До этого в клиниках работал заместителем главного врача по клинико-экспертной работе и заведующим организационно-методическим отделом.

На новой должности он сменил Александра Сониса, который стал заведующим кафедры общей хирургии с клиникой пропедевтической хирургии. Клиники он возглавлял с 2016 года.