Авторы рейтинга надеются, что Лукерья вернется в топ-10 ФОТО: журнал MAXIM

Мужской журнал MАXIM проводит на своих ресурсах голосование за самую сексуальную девушку в России. В список топ-100 в очередной раз попала самарская актриса Лукерья Ильяшенко.

- Нам обещают сериальную версию "Аванпоста", где она блистала своей изысканной красотой в батальных и эротических сценах. Лукерья, пожалуйста, вернись в первую десятку нашего рейтинга, где ты была в 2018 году, - пишут авторы рейтинга.

Сейчас самарчанка на 54 строчке. Позади нее такие звезды, как Кристина Асмус, Александра Бортич, Настя Ивлеева и другие. На первом месте сейчас Анна Плетнева. Голосование продлится до 16 октября.

Сейчас Лукерья на 54 месте ФОТО: журнал MAXIM

Девушка ждет поддержки от своих фанатов ФОТО: журнал MAXIM