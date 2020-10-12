Авторы рейтинга надеются, что Лукерья вернется в топ-10 ФОТО: журнал MAXIM
Мужской журнал MАXIM проводит на своих ресурсах голосование за самую сексуальную девушку в России. В список топ-100 в очередной раз попала самарская актриса Лукерья Ильяшенко.
- Нам обещают сериальную версию "Аванпоста", где она блистала своей изысканной красотой в батальных и эротических сценах. Лукерья, пожалуйста, вернись в первую десятку нашего рейтинга, где ты была в 2018 году, - пишут авторы рейтинга.
Сейчас самарчанка на 54 строчке. Позади нее такие звезды, как Кристина Асмус, Александра Бортич, Настя Ивлеева и другие. На первом месте сейчас Анна Плетнева. Голосование продлится до 16 октября.
Сейчас Лукерья на 54 месте ФОТО: журнал MAXIM
Девушка ждет поддержки от своих фанатов ФОТО: журнал MAXIM
Девушка была в списках и в прошлые годы ФОТО: журнал MAXIM