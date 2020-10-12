В Самаре трамвай сбил пожилую женщину, которая хотела перебежать через рельсы

На месте происшествия работали полиция и медики Фото: Александра БУДАЕВА

Серьезное ДТП сегодня вечером, в понедельник 12 октября, произошло в Самаре. В районе пересечения улицы Первомайской и проспекта Ленина под трамвай угодила 71-летняя женщина.

- Как рассказала водитель трамвая, она ехала на большой скорости, а женщина пыталась проскочить. В итоге ее зацепило трамваем, и она упала под машину, - передает корреспондент «КП-Самара» с места событий.

Пострадавшая получила травму головы. На месте происшествия работали полицейские и медики. Все время до приезда врачей пенсионерку успокаивала водитель трамвая. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.