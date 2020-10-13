Многодетную мать из Тольятти разыскивают сразу по трем городам

Многодетная мать частенько "заглядывает в отдел с алкоголем в ближайшем магазине Фото: принтскрин видео.

В Самарской и Ульяновской областях разыскивают многодетную мать из Тольятти Лилю Ш. В центре внимания она оказалась после того, очевидцы сообщили, что она уронила младенца в магазине.

- К нам поступило обращение от сотрудников торговой точки, куда эта женщина часто ходит за спиртным, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» волонтеры организации «Право на счастье». – Время от времени она берет с собой малыша, однажды притащила его в одних подгузниках да носочках, а на выходе еще и уронила его.

Узнав о том, что ребенок может быть в опасности, активисты решили навести справки о семье. Выяснилось, что у Лили пятеро детей, но с ней и ее сожителем в последнее время живет лишь младший.

- Мы об этой семье информацию получили в марте 2020 года, после ее переезда из Ульяновска в Тольятти, и сразу навестили их по месту жительства, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в органах опеки. – На тот момент дома была мать, ее сожитель и двое детей 6-ти лет и 3-х месяцев. Оба мальчика были опрятно одеты, в квартире наши специалисты увидели все необходимые условия для комфортного проживания семьи с детьми, младенец был прикреплен к поликлинике.

Однако, где семья сейчас, никто не знает. Информации об этом нет ни в органах опеки, ни в полиции.

- Мы выяснили, что Лиля уехала с сожителем и младенцем в Самару вскоре после того, как уронила малыша, оттуда собиралась в Ульяновск. Она боится, что у нее отберут ребенка, поэтому и прячется, - объясняют волонтеры. – Мы беспокоимся о здоровье малыша: когда родители злоупотребляют алкоголем, времени показать его врачу они могут не найти.

В беседе с одним из волонтеров Лиля заявила, что не виновата в произошедшем: мол, это коляски сейчас такие пошли, раз – и перевернулась. Но ребенок, по словам матери, из коляски не выпал. Правда, показали ли малыша врачу – умолчала. Сотрудники магазина, у дверей которого произошло ЧП, говорят: коляска упала вместе с ребенком, так что он по-любому ушибся, и не важно, выпал он из нее или нет.

Полиция начала проверку обстоятельств произошедшего, о своих выводах силовики обещали уведомить волонтеров в установленные сроки.

- Мы связались с коллегами из Ульяновска и передали им информацию о данной семье, - говорят в органах опеки Тольятти. – Где сейчас находятся мать с младенцем, мы не знаем, но, как только выясним, уточним, в каком состоянии ребенок и нуждается ли в медицинской помощи.

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