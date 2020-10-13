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Два сотрудника самарской ГИБДД ушли на больничный после того, как их поймали с поличным при получении взятки

Они согласились простить чеченцу пьяную езду на автомобиле со скрытыми госномерами
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Полицейские пока не уволены, потому что взяли больничные

Полицейские пока не уволены, потому что взяли больничные

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 октября на трассе М-5 в Самарской области с поличным при получении взятки были задержаны два сотрудника областной ГИБДД.

- По предварительным данным, через посредника они получили 35 тысяч рублей за то, чтобы не составлять протоколы на уроженца города Грозный, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Водителя могли и должны были отправить на медосвидетельствование, плюс привлечь к ответственности за то, что у него не было необходимых документов на этот автомобиль, который разъезжал по региону с нечитаемыми госномерами.

Операцию по задержанию подозреваемых в коррупции провели сотрудники подразделения собственной безопасности. Инспекторы ГИБДД на данный момент давать показания отказываются, они взяли больничные и сидят по домам.

Материалы проверки по ним полицейские уже направили в региональный Следственный комитет, где будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

К слову, один из полицейских в ОВД служит 25 лет, второй - шесть, но в ГИБДД оба перевелись в один день - 28 февраля 2019 года.

Коррупция