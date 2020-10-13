Самарских школьников не планируют отправлять на досрочные каникулы из-за коронавируса

В регионе на карантин пока закрывают только отдельные классы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьников Самарской области не будут отправлять на досрочные каникулы из-за коронавируса. Об этом губернатор Дмитрий Азаров сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, если каникулы и будут увеличивать, то их продлят, а не введут раньше, чтобы дети оказались дома, когда станет холоднее. «Мы не планируем вводить ранние каникулы. У нас температура высокая: +18. Если будем каникулы увеличивать, то продлять их», - сказал Азаров.

В Самарской области на карантин пока закрывают только отдельные классы, если диагностируют коронавирус у учеников или учителей. Решение о досрочных каникулах в регионе обсуждалось ранее, но принято в итоге не было.

Губернатор также прокомментировал решение самарского медицинского университета перевести на дистанционное обучение большинство студентов. С понедельника учащиеся со 2 по 6 курс учатся дома, при этом у первокурсников занятия шли в онлайн-режиме и ранее, а практические и лабораторные занятия - в корпусах университета в группах не более 10 человек.

«В медуниверситете посчитали, что на данном этапе важно протестировать дистанционную систему обучения», - сказал губернатор.