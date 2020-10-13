В Самарской области водитель на «Ауди» насмерть сбил женщину

Водитель сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото - ОГИБДД Сызранское

Во вторник, 13 октября, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погибла женщина. Об этом говорится в сообщении ОГИБДД «Сызранское».

Авария произошла в 7:00 на 4 км автодороги «Урал» - Усинское - Пионерский». Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил 44-летний водитель на внедорожнике «Ауди». В результате аварии 44-летняя женщина получила травмы, от которых скончалась.

Полицейские ищут свидетелей произошедшего и напоминают, что при проезде нерегулируемых пешеходных переходов на загородных дорогах необходимо снижать скорость. Пешеходам тоже нужно быть внимательными и переходить дорогу, только убедившись, что все водители их пропускают.