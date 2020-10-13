Изменена схема движения на перекрестке ул. Ново-Садовой и пр. Ленина в Самаре

Повернуть налево с Ново-Садовой теперь можно только с одной полосы. Фото - Госавтоинспекция Самары

В Самаре изменена схема движения на перекрестке улицы Ново-Садовой и проспекта Ленина, говорится в сообщении городской Госавтоинспекции.

Теперь движение по средней полосе на Ново-Садовой по направлению в старый город разрешено только прямо, а поворот налево можно осуществлять только с крайней левой полосы.

Ранее можно было поворачивать налево и со средней полосы, что рождало аварийные ситуации и серьезно тормозило движение, когда многие водители хотели повернуть из средней полосы, из-за чего тем, кто едет прямо, приходилось перестраиваться в правый ряд, который, по сути, оставался единственным для движения.