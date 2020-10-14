Подросток на «Приоре» врезался в столб в Самаре

За медицинской помощью после аварии никто не обращался. Фото - группа "ЧП Самара | Тольятти"

В Самаре в среду, 14 октября, произошло ДТП с участием подростка, который ехал за рулем «Приоры». Информация о происшествии появилась в группе «ЧП Самара | Тольятти».

По словам очевидцев, подросток протаранил несколько машин, снес пешехода, а затем врезался в столб. На место сразу же вызвали сотрудников полиции.

Как сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области, на месте работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным полиции, автомобиль врезался в световую опору. Находился ли за рулем подросток, сейчас устанавливается. За медицинской помощью в результате инцидента никто не обращался.