Два человека погибли в ДТП в Самарской области

Водитель "Гранты" при обгоне задел "Газель" и врезался в "Приору". Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Кинельском районе Самарской области во вторник, 13 октября, произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором погибли два человека. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МВД России.

По данным полиции, в 21:30 на 52 км дороги «Самара - Бугуруслан» автомобиль «Лада Гранта» при обгоне задел фургон «Газель» и столкнулся с ехавшей по встречной полосе «Приорой».

В результате один из пассажиров «Гранты» погиб на месте происшествия, второй скончался в реанимационном отделении. Также была госпитализирована 24-летняя пассажирка легковушки. Водитель «Гранты» получил травмы, но от госпитализации отказался.