В Красноярском районе еще плюс 15: где и как в Самарской области заразились коронавирусом 130 человек

Из новых случаев 83 человека выявлены из пациентов с диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 14 октября, выявлено еще 130 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Наибольший прирост за сутки в Самаре, где зафиксировано 56 заболевших, и в Тольятти, где 19 новых случаев. Вновь отличился Красноярский район, где нашли еще 15 заболевших. При этом в прошедшие сутки там было выявлено 49 заболевших. В районной администрации «КП-Самара» не смогли пояснить, с чем связан такой рост заражений.

По данным оперштаба, 83 человека выявлены из пациентов, которым изначально диагностировали ОРВИ и внебольничную пневмонию, 16 человек - из контактирующих с ранее заразившимися, 31 узнали о диагнозе при профобследовании.

За сутки зафиксировано 4 летальных случая. Умерли две женщины в возрасте 84-х и 74-х лет, а также двое мужчин, одному из них было 67 лет, другому - 65. Все они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего умерли 213 человек.

В регионе с начала пандемии выявлено 13 444 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 10 491 человек.