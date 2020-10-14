В Самаре на этой неделе планируют открыть участок Заводского шоссе

Сейчас рабочие заканчивают укладывать асфальт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в предстоящие выходные откроют для движения участок Заводского шоссе. Об этом сообщили в городской администрации.

Реконструкция дороги идет с 2019 года. Проезжую часть расширяют до четырех полос от улицы XXII Партсъезда до улицы Авроры, ранее на этом участке переложили коммунальные сети. Сейчас рабочие заканчивают укладывать асфальт, в том числе на участке от улицы Профильной до железнодорожного переезда.

Движение по основным полосам планируют открыть в ближайшие выходные.