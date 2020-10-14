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Приволжский округ войск национальной гвардии РФ отмечает 40-летний юбилей

В Приволжский округ входит территориальное управление Росгвардии по Самарской области
Вячеслав СОРОКИН
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Сотрудники Росгвардии первыми пребывают на помощь

Сотрудники Росгвардии первыми пребывают на помощь

Приволжский округ войск национальной гвардии РФ, куда входит и территориальное управление Росгвардии по Самарской области, отмечает 40-летний юбилей.

Сотрудники Росгвардии круглосуточно находятся в контакте с гражданами, патрулируют улицы, первыми пребывают при призыве на помощь, оказывают помощь пострадавшим в ДТП, работают на пожарах и помогают терпящим бедствие на водоемах.

ОМОН и СОБР являются известными спецподразделениями Росгвардии. Их задействуют, когда преступники представляют повышенную опасность и оказывают силовую поддержку правоохранительным органам при борьбе с террористами.

Спецподразделения применяются и для охраны массовых мероприятий, задействовали их и во время чемпионата мира по футболу 2018 года, шесть игр которого прошло в Самаре.

Редакция «Комсомольской правды» искренне поздравляет с юбилеем Приволжский округ войск национальной гвардии РФ!