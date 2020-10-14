В центре Самары на улице поставили "бабу с ведрами"

Скульптура появилась в Самаре

В Самаре на пересечении Ленинской и Полевой появилась новая арт-композиция. Ее открытие приурочили к 134-летию со дня открытия самарского водопровода. 14 октября в 1886 году начала работать первая водоразборная колонка. Сейчас колонки потихоньку уходят в прошлое - жителям домов предлагают подключиться к центральному водопроводу по льготной программе. И такая скульптура стала данью памяти уходящему явлению.

Проект разработали молодые архитекторы – студенты Архитектурно-строительной академии СамГТУ Анастасия Пиотровская и Дмитрий Соковец. А средства на арт-композицию собрали сами сотрудники и партнеры компании.

- Для нас это ещё и дань уважения истории и тем людям, которые создавали городской водопровод. Надеемся, что пройдёт всего лишь несколько лет, и Самара станет первым российским городом, где не будет ни одной колонки! - отметил руководитель РКС-Самара Владимир Бирюков.