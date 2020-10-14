Стало известно, кто следит за "домашними" пациентами с COVID в Самаре

Дома нужно убираться, но выходить на улицу не стоит

В Самаре рассказали, кто и как следит за пациентами с коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении. По правилам больные с подтвержденным анализом подписывают постановление Роспотребнадзора и обязаны выполнять предписание и не покидать пределы своего жилого помещения в течение 14 дней минимум. Но кто же контролирует соблюдение этого правила?

- Управляющие микрорайоном связываются с такими людьми по домофону, таким образом, понимая, находится человек дома или нет, также совершаются телефонные звонки, - приоткрыл завесу тайны начальник отдела по вопросам социальный сферы Кировского района Павел Решетов.

Нарушителям грозит наказание. Штраф для граждан - от 15 до 40 тыс рублей. В Кировском районе нашли одного нарушителя, материалы по которому передали в полицию.

Сами управляющие рассказали, что поддеррживают с больными связь и готовы передать им продукты и товары первой необходимости, если они попросят.