В Самаре будут судить экс-заместителя начальника Куйбышевской железной дороги за взятку в 11 млн рублей

Дело рассмотрят в суде Железнодорожного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в суд Железнодорожного района направили дело бывшего заместителя начальника Куйбышевской железной дороги и его посредников. Их обвиняют по уголовным статьям «Получение взятки в особо крупном размере», «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере» и «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере». Все из-за взятки в 11 млн рублей, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

- С 2018 года названное должностное лицо лично и через посредников от ряда субъектов предпринимательства за общее покровительство получило 11 млн рублей незаконного вознаграждения и 290 тысяч рублей в качестве оплаты энергоснабжения его жилого дома, - уточнили в прокуратуре.

На имущество экс-замначальника (на квартиры, земельные участки, дом и автомобиль, стоимость которых в сумме 47 млн рублей) наложили арест. Сам фигурант дела под стражей. Посредники, которые признали вину, находятся под домашним арестом.