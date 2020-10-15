В Самаре женщина на иномарке насмерть сбила мотоциклиста без прав

У мотоциклиста не было водительских прав. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в Куйбышевском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Женщина на автомобиле Hyundai выезжала с прилегающей территории на Пугачевский тракт и не пропустила едущего по главной дороге мотоциклиста. В результате столкновения 39-летний мотоциклист погиб на месте происшествия. Как выяснилось, у него не было прав на управление мотоциклом. Его 30-летняя пассажирка была доставлена в больницу.