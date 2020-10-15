Японские автомобили являются самыми популярными подержанными иномарками в Самаре

Самарцы предпочитают подержанные иномарки из Японии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты «Авито Авто» определили, какие подержанные иномарки являются наиболее востребованными на вторичном рынке Самарской области.

Выяснилось, что самарцы предпочитают подержанные иномарки из Японии. На них на вторичном рынке приходится 14% продаж. В среднем неновая «японка» стоит 610 тыс. рублей.

На втором месте по популярности идут корейские бренды. Автомобили со средней ценой в 499 тыс. рублей выбирают 11,5% покупателей. Далее следуют немецкие производители, которые предпочитают 9% автолюбителей при средней цене в 553 тыс. рублей.

В пятерку самых продаваемых подержанных иномарок также вошли американские автомобили с долей рынка в 8,5% и средней ценой в 328 тыс. рублей и французские со средней ценой в 387 тыс. рублей и долей рынка в 4,7%.