В Тольятти открыто рабочее движение по путепроводу на М-5

Путепровод должен вдвое разгрузить участок на М-5. Фото - ФКУ "Поволжуправтодор"

В Тольятти открыто рабочее движение в обоих направлениях на путепроводе на 974 км дороги М-5 «Урал».

Новая дорога проходит над действующим участком трассы М-5. Предполагается, что открытие проезда по путепроводу вдвое увеличит пропускную способность трассы. Путепровод строился на протяжении последних пяти лет.

Теперь транспортный поток в направлении Москвы и обратно будет идти без заезда в Тольятти. Открытие путепровода позволит отремонтировать дороги вблизи транспортной развязки.

Ранее из-за транзитного транспорта на данном участке дороги возникали серьезные заторы, что тормозило движение и мешало жителям Тольятти.