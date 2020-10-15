Больных тут не любят: в НИИ «Экран» в Самаре показали, как борются с коронавирусом

Самарские предприятия предпочитают не рисковать и выполняют все санитарные требования

В Самаре продолжают проверять, насколько активно и бескомпромиссно борются с коронавирусом городские предприятия. 15 октября проверяющие пришли в НИИ «Экран». Здесь работают около 500 человек, а защитные меры ввели с первых дней пандемии. Например, каждый день здесь работает кабинет доврачебного осмотра, куда можно обратиться с симптомами недомогания. На работе все ходят в масках, три раза в день в кабинетах проводят дезинфицирующую уборку, раз в два часа устраивают проветривание на рабочих местах.

- Если кто-то из персонала чувствует ухудшение здоровья, то остается дома до выявления причин. Нужно ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности коллег. Те требования, которые нам предписывает Роспотребнадзор, мы выполняем, в том числе поэтому ситуация с COVID-19 у нас благополучная, - говорит главный инженер предприятия Рамиль Махмутов.

Всего в Промышленном районе 18 крупных производств - представители администрации следят за каждым из них. Нарушения невыгодны, ведь руководству придется заплатить большой штраф, предприятие могут остановить.