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Регион получит средства на строительство дворца спорта в Самаре и набережной в Тольятти

Средства поступят из федерального бюджета
Сергей ЧЕРНЫХ
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Строительство дворца спорта пойдет ускоренными темпами

Строительство дворца спорта пойдет ускоренными темпами

Самарская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на строительство ледового дворца спорта в Самаре и набережной в Тольятти. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совещании по итогам реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Глава региона рассказал, что сейчас идет работа по формированию федерального бюджета на 2021 и последующие годы. Дмитрий Азаров отметил, что ему удалось добиться внесения в бюджет поправок, которые позволят привлечь в регион дополнительные средства. Их направят на строительство ледового дворца в Самаре и набережной в Тольятти, работы по которой могут начаться уже в 2021 году.

«Очень рассчитываю, что эти решения найдут свое отражение в ходе доработки бюджета, внесения поправок уже в ближайший период», - сказал губернатор.

Ледовая арена рассчитана на пять тысяч зрителей. На спортивном объекте обустроят спортивные и конференц-залы. Центральная арена также будет использоваться для проведения концертов и массовых мероприятий.