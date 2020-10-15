Более 12 млрд рублей выделят на ремонт дорог в Самарской области в 2021 году по нацпроекту

В 2021 году по нацпроекту планируется отремонтировать 68 объектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область в 2021 году получит более 12 млрд рублей для ремонта и строительства дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

«Сохранив выработанный алгоритм работы и взятые темпы строительства, мы справимся со всеми поставленными задачами. От этого зависит и успешное развитие нашего региона, и благосостояние жителей Самарской области. Этого ждут от нас граждане России, проживающие в нашем регионе. Несмотря на сложности, мы опережающими темпами выполняем все поставленные жителями нашего региона задачи, которые поддержаны президентом страны Владимиром Путиным», - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Средства пойдут на реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе на строительство мостов через водные артерии региона и реконструкцию дороги «Тольятти – Ягодное». Всего в 2021 году по нацпроекту планируется отремонтировать 68 объектов общей протяженность 308,5 км, в том числе 27 улиц в Самаре и 10 улиц в Тольятти.

Самарская область второй год перевыполняет плановые показатели нацпроекта, реализуя крупные инфраструктурные проекты, в том числе, строительство моста через Волгу в обход Тольятти и составе транспортного коридора «Европа – Западный Китай», несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией.

В этом году на ремонт и строительство дорог в регионе было направлено 9 млрд рублей. Кроме того, после личного участия губернатора удалось дополнительно прилечь 2,8 млрд рублей, что позволило досрочно ввести в эксплуатацию мост через реку Сок и второй этап мостового перехода через реку Самара.