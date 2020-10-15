Самарский музыкант Шарлот стал автором главной песни к сериалу «Руммейт»

Самарский музыкант стал автором главной песни в сериале. Фото - соцсети

Популярный самарский музыкант Шарлот стал автором одного из саундтреков к российскому молодежному сериалу «Руммейт».

«Я молодой россиянин и мне нравятся интересные истории, в которых мы находим частичку себя вновь. «Руммейт» - тот самый случай, когда ты сочиняешь музыку, проникнувшись волшебным и в то же время обыкновенным. Девиз «Живем всего лишь раз» вдохновляет молодых и устрашает смелых», - сказал Шарлот.

Шарлот записал главную песню к сериалу. Трек «Живем всего лишь раз» выпущен музыкальным издательством «А+» и доступен в Apple Music. Через неделю он появится на других площадках.

«Руммейт» - российский сериал комедийный сериал о молодых людях, приехавших в Москву из разных городов страны в попытке добиться успеха в столице.

Самарский артист ранее сообщал о конфликте с лейблом Sony. По его мнению, компания ограничила певца в контакте с аудиторией и возможности свободно публиковать свое творчество.