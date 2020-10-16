Самарцам назвали главные симптомы коронавируса

За температурой нужно следить

Жителям Самары назвали самые типичные симптомы коронавируса, которые позволяют предположить у вас наличие этого заболевания. Видео с подробным рассказом о точных признаках коронавирусной инфекции, опубликовал оперативный штаб региона.

Так, основными симптомами коронавируса являются высокая температура, упадок сил, сухой кашель и одышка, боль в мышцах, а также потеря вкуса и обоняния.

Реже встречаются такие симптомы, как головная боль, диарея, заложенность грудной клетки и харканье кровью, тошнота и рвота.

Тем, кто обнаружил печальные симптомы у себя, предлагают срочно позвонить в больницу или на горячую линию 8 800 2000 112 и не заниматься самолечением, и уж тем более не распространят вирус. Лучше всего остаться дома и начать лечение незамедлительно по предписанию врача.