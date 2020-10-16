Под Самарой автоледи отправила в больницу школьника

В Кинель-Черкасском районе женщина на Рено отправила в больницу школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора. Это случилось днем, в половине третьего было светло и не заметить ребенка было затруднительно.

Автоледи ехала по дороге в сторону Кинель-Черкасс со стороны Сергиевска. Мальчик переходил дорогу - шел из школы домой. На нем была школьная форма и куртка со светоотражающими элементами.

Пока непонятно, как произошло ДТП - в подробностях разберутся сотрудники полиции. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области, мальчика с мечта аварии госпитализировали в больницу бригадой скорой помощи. Возможно, он слишком резко выскочил на дорогу или же водитель задумалась и пропустила опасность.