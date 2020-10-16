«Акрон» подписал контракт с 20-летним полузащитником из Северной Македонии

Контракт рассчитан на четыре года. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» подписал первого в своей истории иностранца. К клубу присоединился 20-летний македонский полузащитник Сефер Эмини из клуба «Македония Гёрче Петров».

- ФК «Акрон» заключил долгосрочный контракт с перспективным полузащитником на четыре года. Совсем скоро он должен присоединиться к команде и готовиться к игре с брянским «Динамо». В «Акроне» Эмини будет выступать под 22-ым номером, - рассказали в пресс-службе тольяттинского клуба.

Эмини три года выступал за основную команду «Македония Герче Петров», которая выступает в элитном дивизионе чемпионата Македонии. На его счету 32 матча, в которых полузащитник отметился пятью голами и тремя ассистами. Также Эмини является игроком молодежной сборной своей страны.

Отметим, что это первый полноценный трансфер в истории «Акрона».