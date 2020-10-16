В Самарской области на ремонт аппаратов КТ направят 40 млн рублей

Ежедневно медики проводят сотни исследований на аппаратах КТ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области направят дополнительные средства на ремонт аппаратов КТ, которые в условиях распространения коронавирусной инфекции стали как никогда востребованы.

- Решено закупить новые томографы, более 40 млн рублей дополнительно выделено на ремонт аппаратов КТ. На днях также было принято решение задействовать возможности и частных медицинских клиник для проведения КТ в рамках ОМС, - рассказал на заседании профильного комитета Самарской губдумы и.о. министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко.

Для борьбы с коронавирусом в Самарской области предпринимают и другие меры. Так, в губернии открывают новые дополнительные койки для больных COVID-19, чиновники передали часть своих автомобилей медикам, а также была сформирована 131 бригада неотложной медпомощи при поликлиниках.

Напомним, за все время в регионе зафиксировали более 13,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше 10,5 тыс. человек выздоровели. Скончались, к сожалению, 216 пациентов.