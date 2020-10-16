В Самарской области выявлено еще 136 заразившихся коронавирусом

Каждый день в регионе выявляют более 100 новых случаев заражения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 13 714 заболевших. Из них вылечились порядка 80%, в том числе 183 были выписаны за прошедшие сутки.

Вновь не обошлось без летальных случаев. Умерли еще трое, всего скончались 219 человек.

В целом по стране за сутки выявлено 15 150 заразившихся в 85 регионах, за все время пандемии заболели 1,37 млн человек.