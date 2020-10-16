Проект студентки СГЭУ вошел в ТОП-3 идей регионального этапа форума Агентства стратегических инициатив

Студентка самарского вуза удивила жюри продуманным и проработанным проектом

Проект студентки Самарского государственного экономического университета Екатерины Поповой попал в ТОП-3 идей регионального этапа форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» в направлении «Новые идеи для бизнеса». Сама экономическая сессия регионального этапа форума проходила на базе пространства коллективной работы «Точки кипения» СГЭУ.

- Те победители, которых мы определим по итогам региональной сессии, будут поддержаны со стороны Самарской области в части реализации этих проектов. Это будет в том числе экономическая поддержка. Тем более у нас действует большое число мер, реализуемых региональным министерством экономического развития инвестиций, - рассказала заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

Экспертом регионального этапа стал министр экономразвития и инвестиций региона Дмитрий Богданов, который подчеркнул: сегодня стоит задача находить активных людей, способных генерировать проекты и реализовывать их.

Екатерина Попова представила на конкурс свою идею инновационного детского сада выходного дня «Эврика».

- Сегодня такой проект актуален как никогда, поскольку за последние 20 лет количество детских садов сократилось почти вдвое, и у родителей остро стоит проблема, куда отвести своего ребенка, - отметила девушка. В заведении она планирует проводить занятия, которые помогут развивать детей, учить их конструированию, робототехнике, театральному мастерству. Жюри отметило, что для Самарской области этот проект очень актуален.