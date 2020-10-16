В понедельник вновь отключат светофоры на Ново-Садовой

С понедельника продолжится ремонт светофоров на Ново-Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается ремонт светофоров на улице Ново-Садовой, сопровождающийся отключениями. Об этом говорится в сообщении агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области.

В понедельник, 19 октября, в 10:00 отключат светофоры в районе гостиницы «Ренессанс» и Загородного парка по направлению в город. Включат светофоры после того, как их починят, точное время не сообщается.

Отметим, что ремонт светофоров на улице Ново-Садовой идет уже несколько дней. Специалисты проводят работы поэтапно. К примеру, они уже починили «регулировщиков» в районе Постникова оврага и университета.