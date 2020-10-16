В Самаре остановка «Дом печати» переедет на новое место

Новая остановка теперь будет стоять на улице Антонова-Овсеенко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре остановка «Дом печати» изменит свое местоположение. Уже в субботу, 17 октября, она переедет с улицы Гаражной, где она стояла после пересечения с улицей Авроры, на новое место.

- Завтра открывается новая безопасная и удобная остановка «Дом печати». Теперь трамваи будут останавливаться у дома № 2 по улице Антонова-Овсеенко, - сообщили в твиттере представители департамента транспорта Самары.

Напомним, через эту остановку проходят трамваи маршрутов № 2, 4 и 13. В новом месте они будут останавливаться при движении в сторону Постникова оврага. Сегодня, 16 октября, остановка на Гаражной работает последний день.