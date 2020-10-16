С начала года в Самаре из-за наезда на пешеходов на «зебрах» пострадали 379 человек

Сегодня по всей Самаре инспекторы ГИБДД ловили нарушителей Фото: предоставлено пресс-службой

В Самаре за 9 месяцев 2020 года зафиксировано 377 наездов на пешеходов - и это только те, что совершены непосредственно на «зебрах» и в зонах действия знаков «Пешеходный переход». Под колесами автомобилей уже погибли 15 человек, еще 379 получили травмы различной степени тяжести.

Сегодня городская ГИБДД провела так называемое профилактическое мероприятие: экипажи ДПС выставили вблизи тех мест, где пешеходам разрешено переходить дорогу, а также там, где этого делать нельзя, но все пренебрегают опасностью. Нарушения фиксировали поэтому не только со стороны автомобилистов, но и со стороны пешеходов.

- За время рейда сотрудники ГИБДД выявили более сотни нарушителей, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в городской ГИБДД. - Из них 69 - это водители, которые не пропустили пешеходов там, где должны были, а 36 - пешеходы, переходившие дорогу в неположенном месте.