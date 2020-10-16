Игорь Пужай-Рыбка умер в Самаре

Игорь Пужай-Рыбка 40 лет проработал в сфере энергетики и ЖКХ

В пятницу, 16 октября, скончался исполнительный директор ООО «СамРЭК-Эксплуатация» Игорь Пужай-Рыбка.

Игорь Борисович 40 лет проработал в сфере энергетики и ЖКХ. Он прошел трудовой путь от оператора диспетчерской службы управления тепловых сетей «Куйбышевэнерго» до руководителя ресурсоснабжающего предприятия. В последние годы он работал над повышением эффективности производства.

- Целеустремленный, увлеченный делом человек. Игорь Борисович Пужай-Рыбка всегда был полон новых идей. Своим неутомимым трудом, энтузиазмом, неисчерпаемой энергией и беззаветным служением теплоэнергетике он был и останется примером отношения к делу и профессионализма, - говорится в сообщении ООО «СамРЭК-Эксплуатация».

Игорю Борисовичу было 59 лет.