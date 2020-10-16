Тольяттинский «Акрон» подписал аргентинского защитника

В тольяттинской команде новичок будет играть под 55 номером. Фото: ФК "Акрон" (Тольятти).

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» объявил о подписании второго легионера. Им стал 24-летний аргентинский защитник Херман Феррейра.

- Футболист начинал свою профессиональную карьеру в системе аргентинского ФК «Велес Сарсфилд». Также на родине Феррейра успел поиграть за «Арсенал» из Саранди. До перехода в «Акрон» Херман не выезжал за пределы Южной Америки, на год отлучавшись в чилийский «Унион Ла-Калера» и уругвайский «Расинг» из Монтевидео, - рассказали в «Акроне».

Кроме того, Феррейра выступал за юношеские сборные Аргентины. Он выигрывал чемпионат Южной Америки и завоевывал право выступать на юношеском чемпионате мира в ОАЭ.

- В финальном турнире игрок выходил на поле в семи матчах, забил два мяча в ворота Туниса и Австрии (Аргентина заняла четвертое место), - уточнили в «Акроне».

В тольяттинской команде новичок будет играть под 55 номером.

Напомним, ранее «Акрон» объявил о подписании полузащитника из Северной Македонии Сефера Эмини. Он стал первым легионером в истории тольяттинской команды.