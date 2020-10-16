Депутат Хинштейн просит проверить факт выступления детей на частной вечеринке в Самаре

Родители были недовольны, что дети долгое время проводили "в душных гримерках и за кулисами"

Депутат Госдумы РФ по 158-му избирательному округу от Самарской области Александр Хинштейн просит прокуратуру разобраться, почему дети хореографического училища выступали на частной вечеринке.

"Направляю запросы в прокуратуру для проведения проверки и наказания виновных", - написал депутат в Twitter.

В соцсетях появились комментарии возмущенных родителей, которые были недовольны тем, что их дети, обучающиеся в Самарском хореографическом училище, выступали на праздновании дня рождения самарского бизнесмена.

Родители писали в комментариях, что их дети долгое время проводили "в душных гримерках и за кулисами", а также были недовольны самим фактом того, что они выступали "перед выпивающей и закусывающей публикой" "в угоду каким-то дядям-тетям".