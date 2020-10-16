Жителям Самары запретили выкидывать в унитаз презервативы

Жителям рассказали, что не надо спускать в унитаз

Жителей Самары попросили не засорять канализацию. В одном из дворов города сотрудники РКС-Самара поставили информационные щиты на которых нарисовали предметы, которые ни в коем случае нельзя бросать в унитаз или раковину. Акцию решили провести около дома по ул. Осипенко, 8. Сюда специалисты компании выезжали за год 10 раз. И все из-за засоров.

В компании объяснили, что в канализационных трубах и колодце скапливаются нерастворимые вещества. Так, в унитаз или раковину нельзя спускать влажные салфетки, средства личной гигиены, оставшийся от приготовления пищи жир, пищевые отходы, а также средства контрацепции и подгузники. Гранулы от кошачьего туалета в унитаз тоже отправлять не надо, также как и бытовой мусор, тряпки и лекарства.

Каждая такая вещь, оказавшаяся в раковине, может привести к неприятности.