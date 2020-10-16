Самара оказалась практически неуязвима к COVID-кризису

Эксперты «КБ Стрелка» оценили, насколько бюджеты крупных городов устойчивы к COVID кризису

Эксперты «КБ Стрелка» оценили, насколько бюджеты крупных городов устойчивы к COVID кризису. Самаре специалисты дали высокие оценки. Город попал в топ-5 наименее уязвимых наряду с Воронежем, Ростовом-на-Дону, Казанью и Пермью. При оценке принимались во внимание зависимость бюджета от потенциально падающих источников дохода и прогноз падения налоговой базы.

Также эксперты сделали вывод, что защитить экономику может диверсификация. Например, в Самаре по занятости и выручке преобладают производство и сектор b2b и это дает городу преимущество. Также эксперты делают вывод, что риски для городов-миллионников немного меньше, чем для маленьких городов.

Кстати, по мнению экспертов наиболее уязвима экономика Омска, Красноярска, Волгограда, Нижнего Новгорода и Новосибирска.