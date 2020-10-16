Дмитрий Азаров рассказал, как переносит коронавирус: "Спасибо, бывало и получше"

Дмитрий Азаров поделился фотографиями с удаленки

Самарский губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как болеет коронавирусом. Он поведал о своем самочувствии, отвечая на вопросы подписчиков в своем инстаграме.

- Спасибо, бывало и получше, конечно, но в целом нормально, - прокомментировал он. И рассказал, как работает на самоизоляции. Оказывается, до этого глава региона практически не задавался вопросом о том, насколько удобно работать на удаленке.

- Просто на любой должности, на которой работал, всегда требовалось личное участие. Погрузиться в проблему нельзя только по докладам коллег, не вникая в ситуацию, - отметил губернатор.И подчеркнул, что ему приходится постоянно перестраиваться и привыкать, но на связи он остается постоянно.