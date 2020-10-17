Экс-директор регионального Фонда ОМС Юрий Ларионов рассказал, как переболел коронавирусом

Ларионов призвал жителей губернии не паниковать и соблюдать простые меры предосторожности

Заслуженный врач РФ, бывший директор Фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Юрий Ларионов рассказал, как переболел коронавирусом.

Сейчас Юрий Ларионов находится на заслуженном отдыхе. Когда была объявлена пандемия, соблюдал меры предосторожности, носил маску, но не уходил на строгую самоизоляцию.

Он почувствовал недомогание как при обычной простуде – был общий дискомфорт, температура 37,3. В дальнейшем стал ощущать сильную слабость, возникла одышка. Он сделал компьютерную томографию, и выяснилось, что на тот момент его легкие были поражены на 15%. Когда симптоматика стала нарастать, его госпитализировали.

Через десять дней поражение легких составляло уже 70%. В больнице Ларионов провел 22 дня. «Персонал был очень толковый, молодцы врачи, они приняли на себя удар. Они знают симптоматику и успешно с ней справляются», - сказал Ларионов.

Врачи помогли ему справиться с болезнью и рекомендовали профилактические меры, которые спасают от осложнений. «Надо элементарные дыхательные упражнения делать, как можно раньше! Даже можно в больнице и потом, когда выписался. Я тоже обязательно их делаю, по сути третий месяц. Делаю ежедневно. Это спасает от осложнений», - отметил Ларионов.

Жителей региона он призывает вооружаться знаниями, используя для их приобретения только официальные источники, поскольку в интернете можно встретить много недостоверной информации на непроверенных ресурсах. При этом он призывает излишне не переживать, поскольку паника и стресс снижают иммунитет.

Он также отметил, что жители региона должны соблюдать простые защитные меры и помнить, какая большая нагрузка сейчас ложится на врачей.

По данным на 17 октября, в Самарской области с начала пандемии выявлено 13 854 случаев заражения коронавирусом. Порядка 80% заразившихся вылечились.