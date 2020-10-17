Уголовное дело в отношении экс-директора нацпарка «Самарская Лука» передано в суд

Бывшего гендиректора обвиняют в хищении средств и злоупотреблении полномочиями

Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора национального парка «Самарская Лука» Александра Губернаторова передано в суд. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с 2012 по 2018 годы он присваивал средства благотворителей, которые передавались на благоустройства нацпарка. При этом он отчитывался перед благотворителями о сделанных работах, на которые средства выделялись из других источников.

Кроме того, сотрудники нацпарка по указанию Губернаторова в рабочее время обустраивали его личные земельные участки. Ущерб от этих действий оценивают в 180 тыс. рублей.

Уголовное дело передано в Комсомольский районный суд Тольятти.