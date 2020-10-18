«Махал ксивой и дышал перегаром»: в Самаре отставной подполковник пытался впечатлить гаишников

Водитель иномарки вызвал подозрения у очевидцев

В Самаре поймали еще одного подвыпившего любителя прокатиться по вечернему городу. На подозрительного автомобилиста на Mitsubishi около супермаркета на Нов-Садовой, 11 веером в субботу обратили внимание неравнодушные самарцы. О своих опасениях очевидцы сообщили активистам «Ночного патруля» - по их словам, мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения.

На место сразу же выехали и общественники, и правоохранители. Подозрительного водителя задержали, однако он оказался не так-то прост. Дыша перегаром, он попытался впечатлить инспекторов ГИБДД «ксивой» - удостоверением подполковника налоговой полиции в отставке. Однако эти попытки не увенчались успехом – на нарушителя составили протокол. К слову, проходить медицинское освидетельствование мужчина наотрез отказался, однако административный арест ему все равно грозит. Все дело – в 17 штрафах, которые инспекторы обнаружили в базе.

- Пока инспектора оформляли протокол, по рации пришла ориентировка на задержание этого автомобиля – водитель подозревался в совершении преступления, - отмечают в «Ночном патруле». - Поэтому автомобилиста доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения.