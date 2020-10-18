Россельхознадзор объяснил, что опасного нашли в самарской колбасе

Не вся колбаса одинаково безопасна Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре инспектора Россельхознадзора нашли неположенные вещества в колбасе одного из местных производителей – ООО «Золушка-Металлист». Как рассказали в ведомстве, пробы «Докторской» колбасы взяли во время внеплановой проверки. В результате анализов выяснилось, что в образце колбасы был обнаружен энрофлоксацин – антибиотик группы хинолов. Эксперты утверждают, что это вещество имеет антибактериальный эффект, может нарушать синтез ДНК. Среди побочных эффектов этого препарата называют рвоту, диарею, головную боль, тошноту, головокружения и судороги, а также нарушения зрения.

Это не единственное нарушение – во время проверки обнаружилось, что на предприятии нет специальных промаркированных закрывающихся емкостей для сбора и хранения отходов из животных тканей, а также для копчения безконтрольно используется бензапирен.

- Гигиенические нормативы безопасности сосисок «Говяжьих» не соответствуют требованиям на показатели общего фосфора, - сообщили в Россельхознадзоре. – А в холодильной камере готовая продукция хранилась неправильно - вплотную к стенам между штабелями.

Инспектора выписали главному технологу предприятия штраф в 10 тысяч рублей, однако он так и не был оплачен. Поэтому на работника возбудили дело об административном правонарушении, и суд постановил оштрафовать виновника нарушений еще на 20 тысяч рублей.